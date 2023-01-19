Колесов рассказал, чем запомнится циклон Harto

Сегодня, 19 января, в Петербург пришел некий циклон Harto. Правда, с точки зрения погоды он мало хорошего принес горожанам. Об этом сообщает синоптик Колесов в своем телеграмм-канале.

По его словам, именно за счет этого циклона в Петербурге был поставлен новый температурный рекорд для этого дня. Уже утром столбики термометров достигли +5 градусов, пишет Колесов.

Для понимания: предыдущий рекорд по температуре был поставлен в 2020 году. Тогда температура воздуха достигала 4,7 градуса, рассказывает эксперт.

Кроме этого, этот циклон поставит в Петербурге рекорд и по осадкам, утверждает Колесов. Только в ночь с 18 на 19 января в Петербурге выпало 9,2 миллиметра осадков. В этом вопросе рекорд был поставлен аж в 1974 году — 9,3 миллиметра.

Хоть и небольшой, но очень запоминающийся антициклон, считает Колесов.