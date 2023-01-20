Около 35% жителей Петербурга считают, что выходных и праздников должно быть больше

Порядка 53% петербуржцев придерживаются мнения, что в стране достаточно официальных выходных. Однако есть еще 35% жителей, которые считают, что выходных маловато и надо бы добавить еще.

Всего лишь 5% думают, что россияне слишком много отдыхают, поэтому количество праздников лучше урезать. Есть еще 7% опрошенных, которым вовсе все равно, так как они работают по сменному графику.

Чаще других о недостаточном количестве праздников и выходных говорят работники сфер «Наука, образование», «Юристы», «Закупки» и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). А вот урезать праздники хотят представители направлений «Рабочий персонал», «ИТ, интернет» и «Производство, сельское хозяйство».

Говорят о том, что им все равно из-за сменного графика чаще всего работники из сферы ретейла и из области производства, а также транспортники и представители сферы науки и образования.