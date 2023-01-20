Петербуржская полиция задержала троих граждан за разбойное нападение

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в отделение полиции обратился мужчина сопредельного государства. Он рассказал, что несколькими днями ранее он добровольно сел к малознакомым мужчинам в автомобиль «Фольксваген Поло».

Эти мужчины увезли его на автомойку, где после избили. В результате у него также украли 50 тысяч рублей, паспорт, мобильный телефон и рюкзак. Более того, мужчину удерживали сутки. Утром следующего дня его посадили в автомобиль, довезли до торгового центра, где и высадили.

Как итог, полиция смогла найти и задержать трех земляков заявителя. Им 26, 28 и 55 лет. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее сообщалось, что утром 18 января недалеко от одного из домов по улице Добровольской были обнаружены костные останки человека. По этому факту СУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом уголовное дело возбудили по статье об убийстве (статья 105 УК РФ), добавили в ведомстве. Сейчас оперативная группа осматривает место происшествия. В частности, в осмотре принимают участие специалисты-криминалисты и специалисты в области судебной медицинской экспертизы. Обнаруженные костные фрагменты направлены для судебно-медицинского исследования.