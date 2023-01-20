Петербурженки стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

По данным опроса, около 6% жителей Петербурга сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны своего начальства на работе. Еще 9% заявили, что до них домогались коллеги.

При этом о харассменте со стороны начальства рассказали 10% представительниц слабого пола, еще 12% рассказали, что к ним приставали коллеги по работе. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 4 и 5% соответственно.

Как добавляют аналитики портала SuperJob, еще два с половиной года назад о харассменте на работе сообщало меньше людей в целом по стране. Ранее сообщалось, что порядка 53% петербуржцев придерживаются мнения, что в стране достаточно официальных выходных. Однако есть еще 35% жителей, которые считают, что выходных маловато и надо бы добавить еще.

Всего лишь 5% думают, что россияне слишком много отдыхают, поэтому количество праздников лучше урезать. Есть еще 7% опрошенных, которым вовсе все равно, так как они работают по сменному графику.