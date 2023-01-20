От ковида скончались еще 10 петербуржцев

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 19 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 712 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 109 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 454 человека. Умерли от заболевания 10 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 837 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что нового штамма «Кракен» побаиваются только 10% жителей Санкт-Петербурга. Больше всего таких среди жителей старше 45 лет (13%). Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

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