Петербуржец расплатился за долги по алиментам иномаркой

В Петербурге 36-летнему мужчине пришлось расстаться со своей иномаркой, потому что он накопил серьезные долги по алиментам. Сумма достигла полумиллиона рублей. Об этом сообщает УФССП России по Санкт-Петербургу.

Мужчина должен был выплачивать на содержание бывшей супруги и несовершеннолетней дочери алименты в размере 1,5 прожиточного минимума в месяц. Но мужчина решил игнорировать постановление суда и накопил серьезные долги. Он знал, что в отношении него запущено исполнительное производство, но и это его не смутило. Тогда судебные приставы отыскали автомобиль должника — Land Rover Freelander.

Приставам потребовалось около месяца для того, чтобы понять, в какой время автомобиль будет припаркован именно у дома, где должник снимает квартиру. Промониторив схемы передвижения, автомобиль удалось обнаружить на улице Туристской,28.

Как итог, у мужчины арестовали кроссовер. Теперь он находится на спецстоянке. Злостного неплательщика пригласили в отдел судебных приставов, где и объяснили, что ему нужно погасить задолженность в полном объеме. В противном случае его машину продадут на торгах, а вырученные деньги пойдут в счет задолженности. Еще алиментщику придется возместить затраты на эвакуатор и стоянку.