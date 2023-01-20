На ЗСД с 1 февраля для некоторых пользователей поднимутся тарифы

Начиная с 1 февраля 2023 года изменятся тарифы для проезда на ЗСД. Однако цены изменятся не для всех, а только для пользователей транспондеров и стоимость некоторых тарифных опций. Об этом сообщает пресс-служба компании «Магистраль северной столицы».

Уточняется, что в случае оплаты наличными и банковской картой стоимость проезда останется неизменной.

При этом можно рассчитывать и на максимальные скидки на проезд при использовании транспондеров. Изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 48% до 44% в сравнении с Базовым тарифом.

Ранее сообщалось, что в России введут штрафы для водителей, за выброшенный из окна автомобиля мусор из окна автомобиля. Штраф составит немного-немало — до 30 тысяч рублей. На данный момент камеры не могут отследить такие нарушения, но специалисты уже взялись за этот вопрос. Как именно будет устроен этот процесс рассказал автоэксперт Святослав Данилов.