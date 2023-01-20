Петербуржские стационары-трансформеры возвращаются к плановой работе

Так как эпидемиологическая ситуация в Петербурге изменилась, стационары-трансформеры возвращаются к работе в плановом режиме. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, ранее эти стационары предназначались для помощи инфицированным коронавирусной инфекцией. Теперь же, например, стационар-трансформер КБ Святителя Луки полностью перешел на работу в «зелёную зону». Теперь здесь снова работает центр медицинской реабилитации, в плановом режиме можно обратиться в амбулаторно-консультативного отделения.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 20 января, перестанет действовать запрет на плановую госпитализацию детей. Соответствующая информация содержится в постановлении главного государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Снять с 20 января запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа», — говорится в опубликованном постановлении.


 

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Петербуржские стационары-трансформеры возвращаются к плановой работе