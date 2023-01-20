Первые группы китайских туристов могут приехать в Россию уже в феврале

Российским туроператоров уже поступает множество заявок на летний сезон от туристов из Китая. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В частности, туристы уже начинают интересоваться такими городами как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Байкал, Владивосток и Камчатка.

В ведомстве уточняют, что есть интерес к поездки в российские города еще до старта летнего сезона. Например, замдиректора компании «Академсервис» Александр Курносов говорит о том, что первые туристические группы из Китая могут приехать в Россию в феврале-марте. Он добавил, что как с российской, так и с китайской стороны есть заинтересованность в туристическом потоке.

В пользу восстановления въездного потока из Китая сыграет и то, что в России принимаются карты китайской платежной системы UnionPay, считает эксперт. Для России же Китай станет помощников в восстановлении въездного туризма. Сейчас въездной туризм в стране практически равен нулю, так как не приезжают туристы из стран Европы, США.

Меньше туристов и из арабских стран. В том числе из-за того, что в России не работают карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками: чтобы делать покупки в России, иностранцам придется везти с собой наличные деньги.