Петербургский стритфуд откроет фудтраки на СтудФесте в Севкабель Порт

Уже 25 января в Петербурге стартует масштабный фестиваль СтудФест. Для гостей и участников фестиваля будут открыты гастрономические пространства, где можно будет попробовать многие блюда: от татарских кыстыбыев до норвежских вафель.

Например, на площадке фестиваля будет работать Мясорубка Angus. Это единственная бургерная Петербурга, которая готовит стейки и котлеты из мраморных пород говядины только на открытом огне. И даже булочки команда поваров выпекает самостоятельно.

Также будет возможность попробовать норвежские вафли от Vaffel. Главное лакомство кафе – горячая мягкая вафля с хрустящей корочкой. Наполнение вы можете выбрать сами. Это могут быть овощи, мясо, птица и рыба на выбор. Норвежские вафли от Vaffel подойдут мясоедам, вегетарианцам, любителям сладкого, взрослым и детям.

Для любителей татарских кыстыбышек будет работать «Крошка Ли». Начинка довольно разнообразна: омлет, сыр, курица, буженина, говядина. «Крошка Ли» готовит только из натуральных продуктов.

Будет на СтудФесте и BBQ. Здесь вы сможете попробовать крафтовую шаверму с курицей, свининой, говядиной, треской, морепродуктами, вегетарианскими и веганскими продуктами. У каждой шавермы – фирменный соус и яркий уникальный цветной лаваш.

СтудФест состоится в Севкабель Порт. Мероприятие проходит при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, телеканала «ТНТ», шоу «Вызов» на «ТНТ», YAPPY, продюсерского центра Insight People.

Информационный партнер мероприятия — телеканал «Матч ТВ». Для гостей будут также доступны интерактивный «Лекторий» от «Иннопрактики», зоны YAPPY и RUTUBE, а также зона промоушена «Наше дело».

Отметим, что вход на фестиваль свободный.