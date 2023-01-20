На Дворцовой площади больше не стоит инсталляция в честь Мариуполя

С Дворцовой площади Санкт-Петербурга убрали инсталляцию «Два сердца». Она была установлена в честь побратимства Петербурга и Мариуполя. То, что инсталляции больше нет на площади подтверждает онлайн-трансляцией веб-камеры на Дворцовой площади.

Камера установлена на Восточном крыле Главного штаба Государственного Эрмитажа. «Два сердца» стояли на Дворцовой площади с декабря. Однако позднее инсталляцию увозили на ремонт, так как она подверглась акту вандализма. За это задержали 17-летнюю девушку, которая и нанесла надпись на объект. Эту надпись признали дискредитирующей вооруженные силы РФ.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга возле метро «Комендантский проспект» приступили к демонтажу торгового центра «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о трехэтажном здании, площадь застройки которого составляет 1897 квадратных метров, а общая площадь здания достигает около 5 тысяч квадратных метров. В комитете утверждают, что здание занимает городскую площадь, не имея на это законных оснований. Более того, есть множество нарушений в части возведения и эксплуатации здания.