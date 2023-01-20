Во Всеволожском районе за год в ДТП пострадали 48 детей

За весь 2022 год на территории Всеволожского района Ленинградской области в ДТП травмы различной степени тяжести получили 48 детей, из которых 21 ребенок был пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С целью профилактики специалисты инспекции на регулярной основе проводят специальные рейды. Например, в рамках профилактического мероприятия «Безопасная зима» Госавтоинспекция Всеволожского района провела акцию под названием «Пристегнись».

В результате были пойманы три нарушителя. Водители нарушили правила перевозки детей, за что были привлечены к административной ответственности, говорят в ведомстве. Нарушителям рассказали о необходимости использования детского удерживающего устройства и о том, как правильно его выбрать.

Напоминаем, что нарушение правил перевозки детей до 12 лет (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ) влечет административный штраф в размере 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местному жителю вынесли приговор из-за его мошеннических схем в сфере инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, мужчина занимал должность генерального директора ООО. Он позиционировал себя как официальный представитель одной из брокерских компаний. Он смог убедить потерпевшего в том, что ему нужно приобрести 10% франшизы компании. Мужчина пообещал ему высокую доходность, хотя и прекрасно понимал, что обеспечить такую прибыль он потерпевшему не сможет.