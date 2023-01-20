Посол КНР заявил о возможности получать россиянам туристическую визу в Китай

У россиян уже есть возможность получать туристические визы в Китай. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Мы уже открыли туристические визы. Единственное ограничение — не хватает рейсов. Надо восстановить рейсы. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что российским туроператоров уже поступает множество заявок на летний сезон от туристов из Китая. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В частности, туристы уже начинают интересоваться такими направлениями как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Байкал, Владивосток и Камчатка.

В ведомстве уточняют, что есть интерес к поездки в российские города еще до старта летнего сезона. Например, замдиректора компании «Академсервис» Александр Курносов говорит о том, что первые туристические группы из Китая могут приехать в Россию в феврале-марте. Он добавил, что как с российской, так и с китайской стороны есть заинтересованность в туристическом потоке.