Россиянам рассказали о мифах, связанных с временной регистрацией

Не всем россиянам приходилось оформлять временную регистрацию. Gazeta.spb собрала перечень популярных мифов о не и развеяла их.

Прежде всего, что временную регистрацию не обязательно оформлять после смены адреса. Она нужна только при пребывании в другом регионе дольше 90 дней. При этом по окончанию срока временная регистрация автоматически прекращается, ее продление на аналогичный срок не происходит.

Временную регистрацию можно оформить онлайн, для этого не нужен личный визит. Кроме того, временную и постоянную регистрацию можно иметь одновременно. Они не взаимозаменяемы.

Еще одно распространенное заблуждение – наличие минимального срока временной регистрации. На самом деле, он не ограничен, однако его нужно указать в заявлении.

Также следует отметить, что для временной регистрации ребенка не нужно согласие собственника.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что регистрация ребенка теперь доступна через «Госуслуги».

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