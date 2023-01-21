Во Всеволожске по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело

В бане, расположенной в частном доме на территории Всеволожска Ленинградской области, обнаружили фрагменты человеческого тела в пакетах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

«21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырех пакетах», – уточнили в сообщении, отметив, что по данному факту уже возбудили уголовное дело.

Согласно опубликованной информации, на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Санкт-Петербургу, местного жителя признали виновным в убийстве знакомого. За это он проведет семь лет в колонии строгого режима.