Школа №93 в Шушарах откроет двери для учеников в феврале

В феврале текущего года школа №93, расположенная в Шушарах, примет первых учеников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

«Изначально здание было рассчитано на 1650 мест. После коррекции вместимость увеличилась до 1925. Планируется, что уже с 1 февраля 2023 года в школе будут учиться 750 учеников начальных классов», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного, добавив, что губернатор Северной столицы Александр Беглов уже дал указание подготовить учреждение к приему детей не позднее 30 января.

Также отмечается, что все оборудование, необходимое для образовательного процесса, закуплено. В новой школе в распоряжении учащихся будут находиться два корпуса – учебный и спортивно-оздоровительный. Во втором находятся шесть физкультурных залов и два бассейна.

Кроме того, в школе имеется актовый зал на 1100 мест, в котором можно проводить мероприятия районного и даже городского уровня.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Шушарах продолжается строительство школы-трансформера, объединяющей в себе начальную школу и детский сад.