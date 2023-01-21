В Шушарах строят начальную школу, объединенную с детским садом

В Шушарах продолжается строительство школы-трансформера, объединяющей в себе начальную школу и детский сад. Губернатор Александр Беглов проконтролировал ход работ, рассказали в пресс-службе Смольного.

«С учетом демографических перепадов и перспективы увеличения числа младших школьников, мы предусмотрели возможность размещения в здании групп детского сада и классов начальной школы. При необходимости помещения можно приспособить как под начальную школу, так и под детский сад», – процитировали слова главы Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале горадминистрации.

Согласно опубликованной информации, здание уже построено на 90%. Подошло к концу устройство кровли, ведутся работы по отделке и прокладыванию инженерных сетей. Свои двери образовательное учреждение должно открыть в конце июня 2023 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в течение 2023 года в 38 поликлиниках Санкт-Петербурга будут проведены ремонтные работы – так будет реализована модернизации первичного звена здравоохранения.

Александр Беглов детский сад школы шушары


 

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