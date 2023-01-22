Тренер из Петербурга стала «Бабушкой Вселенной 2023»

Титул «третья вице-бабушка Вселенной» достался 46-летней Алене Сибиеве, проживающей в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала организатор конкурса «Бабушка России» Наталья Рогова.

«Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой Вселенной. Финал конкурса красоты «Бабушка Вселенной 2023» прошел 21 января в Софии, Болгария», – цитирует ее слова ТАСС.

Также отмечается, что в конкурсе приняли участие 20 женщин из разных стран мира. Победительницей в основной номинации стала участница из Сингапура.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что Алена Сибиева – действующая спортсменка, при этом имеет черный пояс ояма-каратэ и кобудо. Кроме того, она руководит филиалом Центра ояма-каратэ во Всеволожске. Уже в понедельник она вернется в Россию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что вручение наград победителям конкурса «Семикаракорские узоры» прошло в Санкт-Петербурге.