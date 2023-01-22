Петербургский Роспотребнадзор рассказал, какие овощи надо есть в январе

В зимний период нам особенно нужны витамины, особенно в Санкт-Петербурге, где солнце засветило впервые за 17 дней. О том, какие овощи помогут поддержать иммунитет в этот непростой период, рассказали эксперты регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно опубликованной информации, капуста в наибольшей степени богата витаминами. Еще один неоспоримый плюс – разнообразие видов и форм приготовления: белая, красная, брюссельская, цветная.

Особенно популярная в России квашеная капуста помимо витаминов В, С и К, а также калия, кремния, марганца и магния содержит кисломолочные бактерии, которые положительно виляют на микрофлору кишечника.

Другой полезный овощ из знакомых каждому – это картофель. Главное проявить фантазию и новые сочетания ингредиентов, чтобы блюда не успевали приесться.

«В интернете вы найдете массу рецептов с этими продуктами. Не забудьте про другие популярные корнеплоды: морковь, свеклу, репу, сельдерей, цикорий», — напомнили в ведомстве.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Роспотребнадзор рекомендует каждый день дезинфицировать телефоны.