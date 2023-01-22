Роспотребнадзор рекомендует каждый день дезинфицировать телефоны

Мобильные телефоны, как и некоторые другие гаджеты являются, наравне с руками, источниками инфекции. Об этом сообщили эксперты из санкт-петербургского управления Роспотребнадзора, дав несколько советов по дезинфекции.

Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства, различными техническими устройствами мы пользуемся постоянно. И если руки, как успевший стать привычным источник потенциального заражения, мы регулярно моем, то вот телефоны чаще остаются без должной обработки.

«Регулярно обрабатывайте сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно», – объяснили в официальном telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что снизить риск заражения при использовании гаджетов можно, как следует помыв руки после каждого посещения общественного места или туалета. Поддерживать чистоту рук на должном уровне поможет антисептик.

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