Петербуржцам рассказали, как помочь себе похудеть за завтраком

Завтрак – едва ли не самый главный прием пищи за день, и правильный подход к подбору продуктов и некоторые другие условия могут способствовать похудению. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

Так, по словам врача-диетолога и старшего научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлии Чехониной, сделать завтрак правильным позволяет его время. В частности, утренний прием пищи должен проходить через полчаса с момента пробуждения.

«Стакан воды, выпитый натощак, стимулирует секреторную функцию желудка», – подчеркнул врач и телеведущий Сергей Агапкин, добавив, что первую трапезу следует начинать именно со стакана воды.

При этом, считают эксперты, предпочтение следует отдавать пище с высоким содержанием белка. Именно он поддерживает метаболизм в течение дня.

«Когда человек ест богатую белком пищу, скорость обмена веществ увеличивается у него на 30-40 процентов», – подчеркнул Сергей Агапкин.

Еще одна незаменимая составляющая полезного завтрака – это клетчатка. Натуральные знаки в завтраке способствует улучшению самочувствия и, не будучи калорийной, способствует похудению.

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