Россиянам рассказали, как перевести ребенка в другую школу в середине учебного года

Иногда в жизни встречаются непредвиденные ситуации. К ним можно отнести необходимость перевести ребенка в другую школу посреди учебного года. Gazeta.spb узнала о том, как это сделать.

Прежде всего следует отметить, что перевод учащегося из одной школы в другую во время учебы действительно возможен в любое время. Для этого надо отчислиться из старой школы и подать заявление в новую. Главное условие – наличие свободных мест.

Для перевода необходимо выбрать школу, а затем узнать о наличии свободных мест. Сделать это можно на сайте школы, воспользовавшись телефоном или лично у директора. Выберите школу и узнайте о свободных местах:

При отсутствии свободных мест, в местном отделе образования будут предложены другие варианты. Важно помнить, что в прежнюю школу нужно будет подать заявление об отчислении, а также забрать документы: личное дело, табель успеваемости и медкарту.

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