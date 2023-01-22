В Петербурге старейшего участника ВОВ поздравили со 107-летием

Сегодня в Санкт-Петербурге отметил свой 107- йдень рождения ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков. Он является старейшим из ныне живущих участников тех событий, подчеркнули в пресс-службе Законодательного собрания Северной столицы.

Валентин Прокофьевич Росляков родился 22 января 1916 года в Тамбовской области

«Поздравить ветерана, проживающего в Сестрорецке, приехали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, полномочный представитель спикера парламента по связям с органами государственной власти Александр Ваймер», – сообщили в пресс-службе верхней палаты городского парламента, отметив также, что на поздравление приехали представители администраций Курортного района и Сестрорецка.

Представители власти вручили ветерану цветы и пожелали ему крепкого здоровья.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге скончался ветеран ВМФ, участник Великой Отечественной войны Василий Джуржа.