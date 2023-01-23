Петербуржцы рассказали, куда отправятся, если их отпустят с работы пораньше

Если вдруг с работы отпустят пораньше, то 60% горожан поспешат домой к семье. В то же время 9% петербуржцев предпочтут в эти свободные пару часов заняться спортом.

Для 7% это возможность прогуляться. Около 5% респондентов останутся решать рабочие дела. Только 3% займутся решением личных проблем. В случае возможности уйти пораньше, 4% отправится по магазинам, а еще 3% отправятся в кафе или бар. По 1% жителей Северной столицы пойдет в кино, займется чтением или поспешит на вторую работу.

Интересно, что 2% жителей вовсе отказались рассуждать на эту тему, потому что их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени, пишет SuperJob.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что для кого-то начало нового года становится отправной точкой для перемен в жизни. Кто-то решается на довольно кардинальные шаги. Например, на смену работы. Так как шаг это серьезный, подходить к нему надо со всей ответственностью.

общество


 

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