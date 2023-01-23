Стимул пинком: 4% россиян после разноса от начальства работают лучше

Примерно 4% россиян мотивирует работать лучше разнос от начальства. Еще 46% опрошенных заявили, что крики начальства никак не сказываются на их работе. Еще 44% отметили, что их работа, напротив, ухудшится.

Интересно, что 24% жителей страны рассказали, что работодатель не портит им настроение. В то же время 14% расстраивается из-за начальства ежедневно. По 15% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 14% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год.

Оказывается, есть и определенная зависимость от доходов респондентов. Например, люди с доходом до 50 тысяч рублей получают разносы от начальства в полтора раза чаще, чем те, кто имеет доход от 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что, если вдруг с работы отпустят пораньше, то 60% горожан поспешат домой к семье. В то же время 9% петербуржцев предпочтут в эти свободные пару часов заняться спортом.