В Петербурге растет интерес к рекреационным апартаментам

По данным консалтинговой компании NF Group, в Санкт-Петербурге за прошедши год реализовано около 2,1 тысячи апартаментов. Это в 2,2 раза меньше, чем в 2021 году.

Интересно, что наибольший интерес вызывали рекреационные апартаменты. За это время было продано 379 лотов, что на 16% больше прошлогодних показателей. Больше всего в таком формате интересовали петербуржцев студии. Именно они занимают 70% от общего числа сделок. А вот, напротив, заметное падение у сервисных апартаментов. Здесь за год реализовано 1,5 тысячи объектов, однако это на 60% меньше, чем в 2021 году. Цены по всем форматам апартаментов увеличились за год в среднем на 18%.

Что касается популярности рекреационного формата, то ее можно связать с желанием иметь место для загородного отдыха в статусной локации, считают специалисты консалтинговой компании. В то же время замечено снижение спроса на элитные апартаменты. Они потеряли 74%, если смотреть в годовой динамике. В в 2022 году было продано 24 лота.