В Петербурге растет спрос на айтишников

В Петербурге основной спрос на айтишников пришелся на первое полугодие. Именно тогда петербуржские работодатели разместили 57% от всего объёма вакансий за весь прошлый год.

В сентябре рынок труда в айти-направлении немного затормозился, но уже к октябрю работодатели «отошли» и стали снова искать специалистов. Специалисты hh.ru предполагают, что в этот момент работодатели стали искать новых сотрудников из-за релокации предыдущих.

Однако активность айти-специалистов в Петербурге была достаточно высокой на протяжении всего года. Так, в среднем динамика резюме от ИТ-специалистов в 2022 году относительно аналогичных месяцев в 2021 году составляла +50%.

Ранее сообщалось, что на зимних каникулах наступившего года петербуржцы пользовались мобильным интернетом активнее, чем годом ранее. На это указывает выросший на 19% объем трафика. При этом пользователи все чаще отказывались от традиционных голосовых вызов в пользу звонков и чатов в мессенджерах. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные аналитиками МегаФона.

Традиционных голосовых вызовов с целью поздравить родных и друзей на нынешние новогодние праздники было на 9% меньше по сравнению с прошлыми — все чаще жители Петербурга и Ленобласти отдают предпочтение чатам и звонкам через различные приложения для общения.