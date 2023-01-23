В Петербурге свыше 3 тысяч водителей не могут сесть за руль из-за долгов

Из-за долгов 3500 петербуржцев временно лишены права управлять транспортом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу. В результате в пользу взыскателей по итогам 2022 года было перечислено более 120 миллионов рублей.

Из этой суммы 115 миллионов рублей было перечислено в пользу несовершеннолетних. Так, за указанный период, садиться за руль было запрещено 3500 автомобилистам-должникам. Примечательно, что 2919 запретов коснулись неплательщиков алиментов.

Отметим, что за нарушение временного ограничения на пользование должником правом управления автомобилем предусмотрена административная ответственность. Такого нарушителя могут приговорить к обязательным работам на срок 50 часов или лишение специального права на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что вчера, 21 января, сотрудники Госавтоинспекции Адмиралтейского района задержали мужчину, катающегося под чужим аккаунтом на каршеринговом автомобиле. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.