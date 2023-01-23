В Петербурге ученые разработали «пластик будущего»

Ученые и студенты Санкт-Петербургского политеха Петра Великого совместно со специалистами РАН создали и запатентовали устройство, с помощью которого можно получить необычный пластик.

Как рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» старший научный сотрудник Института высокомолекулярных соединений РАН Глеб Ваганов, чтобы создать такой пластик, ученым понадобилось соединить полимеры и сверхпрочные армирующие волокна.

Интересно, что полученный материал по прочности как металл. В дальнейшем его можно будет использовать в судостроении, автомобильной промышленности и изготовлении протезов.

Ранее сообщалось, что при сохранении нынешних темпов потребления к наступлению 2050-го года в океане будет больше пластика, чем рыбы. Об этом рассказала вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко.