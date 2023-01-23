В Петербурге ученые разработали «пластик будущего»

Ученые и студенты Санкт-Петербургского политеха Петра Великого совместно со специалистами РАН создали и запатентовали устройство, с помощью которого можно получить необычный пластик.
Как рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» старший научный сотрудник Института высокомолекулярных соединений РАН Глеб Ваганов, чтобы создать такой пластик, ученым понадобилось соединить полимеры и сверхпрочные армирующие волокна.
Интересно, что полученный материал по прочности как металл. В дальнейшем его можно будет использовать в судостроении, автомобильной промышленности и изготовлении протезов.
Ранее сообщалось, что при сохранении нынешних темпов потребления к наступлению 2050-го года в океане будет больше пластика, чем рыбы. Об этом рассказала вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко.
«Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке – это просто чудовищно. И это сделали мы, как потребители, все вместе. Ногами за это голосовали много лет. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши желания», – заявила она, отметив, что подобная тенденция может привести к катастрофе.