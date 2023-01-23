Apple планирует собирать до четверти всех своих гаджетов на фабриках Индии

Apple хочет собирать до четверти всех своих гаджетов на фабриках Индии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова индийского министра торговли Пиюша Гояла.

«Они уже производят около 5-7% своего производства в Индии. Если я не ошибаюсь, они планируют довести до 25% своего производства. Они выпустили самые последние модели из Индии, произведенные в Индии», — сказал министр.

Однако он не сообщил, как скоро Apple планирует реализовать свои планы.

Ранее сообщалось, что на зимних каникулах наступившего года петербуржцы пользуются мобильным интернетом активнее, чем год назад. По этому показателю выросший на 19% объем трафика. При этом пользователи чаще всего отказывались от нежелательных голосовых вызовов при использовании дискуссий и чатов в мессенджерах. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные аналитиками МегаФона.

Традиционных голосовых вызовов с целью поздравить родных и друзей на нынешние новогодние праздники было на 9% меньше по сравнению с прошлыми — все чаще встречающиеся Петербурга и Ленобласти отдают предпочтение чатам и звонкам через различные приложения для общения.