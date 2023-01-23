В Петербурге резко подешевели комнаты

В период с 2019 по 2022 годы средняя стоимость комнат в Санкт-Петербурге выросла на 79,09%. Если говорить в денежном эквиваленте, то стоимость таких объектов возросла на 1,25 миллиона рублей. Так, на конец декабря 2022 года купить комнату в городе можно было в среднем за 2,83 миллиона рублей.

Интересно, что заметнее всего цены на комнаты в Петербурге поднимались в 2021 году. Тогда средняя цена увеличилась сразу на 35,73% или на 754,5 тысячи рублей. При этом цены на комнаты росли в каждом из 12 месяцев того года.

А вот в 2022 году рост цен на комнаты был скромнее всего. По данным экспертов агентства недвижимости «Доли.ру», рост составил всего 0,06%. В рамках помесячной динамики средняя стоимость комнаты снижалась в 7 из 12 месяцах.

Ранее сообщалось, что в крупных городах страны за последний месяц количество выставленных для сдачи в аренду квартир снизилось на 8-10%. Заметнее всего падение предложения было в Москве и Петербурге. В этих городах показатель снизился сразу на 15-20%. Такие данные приводит ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.