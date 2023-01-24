Законопроект о запрете коллекторской деятельности одобряют большинство россиян

Все те, кто когда-то сталкивался с коллекторами, совершенно точно испытывают к ним неприязнь. Совершенно неудивительно, что россияне поддерживают запрет коллекторской деятельности. За эту инициативу выступают восемь из десяти россиян. Такие данные приводит портал SuperJob.

Интересно, что чаще всего россияне испытывают к коллекторам неприязнь и раздражение (44% и 30% соответственно). Безразличие испытывают еще 19% опрошенных. А вот чувство недоверия коллекторы вызывают у 16% жителей нашей страны.

Примечательно, что за 10 лет, минувших с момента аналогичного исследования, россияне стали чаще испытывать негативные эмоции по отношению к специалистам по взысканию задолженности.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца в целом по России потребность в подработке у населения выросла на 3% (до 53%). Стало на 2% больше и тех, кто уже имеет дополнительный заработок (с 7% до 9%). При этом упала доля тех, кому подработка не нужна с 17% до 19%. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.