В Петербурге от коронавируса скончались еще 10 жителей

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 23 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 669 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 118 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 782 человека. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 840 021 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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