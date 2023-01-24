В Петербурге от коронавируса скончались еще 10 жителей

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 23 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 669 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 118 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 782 человека. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 840 021 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что каждая женщина в какой-то момент жизни задумывается о том, что ей бы хотелось выглядеть моложе своих лет. Конечно, волшебных коктейлей не существует и сделать так, чтобы в 60 выглядеть на 35, без хирургического вмешательства невозможно. Тем не менее есть несколько способов, которые позволят вам выглядеть моложе, бодрее и свежее.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге назначен новый и.о. главы ГСУ СК РФ вместо Парастаевой
В Петербурге от коронавируса скончались еще 10 жителей
В Петербурге продлили действие антиковидных ограничений
Законопроект о запрете коллекторской деятельности одобряют большинство россиян
В Питере — любить. Город на Неве вошел в десятку популярных ...
Народные артисты в Петербурге будут получать соцвыплату в 30 тысяч рублей
Кандидаты наук и многодетные мамы. Петербурженки в очередной раз доказали ...
Петербуржцы стали чаще нуждаться в подработке