В Петербурге назначен новый и.о. главы ГСУ СК РФ вместо Парастаевой

Пост исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу занял Олег Бобков. Ранее он был заместителем главы Западного межрегионального следственного управления на транспорт СК РФ. На посту в петербуржском ГСУ СК РФ он сменил Марину Парастаеву.

Как сообщает «Мойка 78«, Марина Парастаева остается в структуре руководства ведомства и занимает пост первого заместителя руководителя. Вчера, 23 января, Парастаева должна была провести личный прием граждан. Однако в ведомстве сообщили о его отмене. Можно предположить, что это связано с кадровыми перестановками в структуре.

Отметим, что с 2012 года по 2017 год Бобков возглавлял следственный отдел по Красногвардейскому району, а с 2017 года по 2021 год — по Центральному району. Позднее он уже перешел работать в Западное межрегиональное следственное управление на транспорт СК РФ.