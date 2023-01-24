Петербуржцы теряют интерес к жилью по переуступке

В Петербурге уходит интерес к квартирам по договору цессии (переуступке). К таким выводам пришли эксперты агентства недвижимости Ольги Эбель.

Так, по итогам декабря 2022 года спрос на покупку квартир по переуступке в Санкт-Петербурге снизился на 30,61%, если сравнивать с ноябрем прошлого года. В рамках помесячной динамики количество запросов на покупку объектов по договору цессии снижается четыре месяца подряд, начиная с сентября 2022 года.

Также в декабре 2022 года спрос на квартиры по переуступке оказался на ​​58,21% ниже, чем в декабре 2021 года, говорят эксперты агентства. Больше всего петербуржцы интересовались такими объектами в марте прошедшего года. В этом месяце количество обращений превысило среднемесячный результат за прошлый год на 47,07%.

Ранее сообщалось, что в период с 2019 по 2022 годы средняя стоимость комнат в Санкт-Петербурге выросла на 79,09%. Если говорить в денежном эквиваленте, то стоимость таких объектов возросла на 1,25 миллиона рублей. Так, на конец декабря 2022 года купить комнату в городе можно было в среднем за 2,83 миллиона рублей.

Интересно, что заметнее всего цены на комнаты в Петербурге поднимались в 2021 году. Тогда средняя цена увеличилась сразу на 35,73% или на 754,5 тысячи рублей. При этом цены на комнаты росли в каждом из 12 месяцев того года.