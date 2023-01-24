Ободрали как липку: петербуржцы рассказали о «поборах» на работе

На подарок коллеге, на корпоратив, на новые шторы и прочее — хоть раз многие из нас скидывались на что-то для своего рабочего коллектива. Например, 52% жителей Северной столицы приходилось что-то покупать на работу по своей инициативе. А 23% опрошенных так и вовсе покупали что-то по требованию своих работодателей.

Только 25% жителей города никогда не сталкивались с такой необходимостью. Примечательно, что из тех, кто все-таки «пострадал» от «поборов», только 14% горожан получали полную компенсацию от работодателя. Еще 21% респондентов рассказал, что ими была получена частичная компенсация. Но все-таки подавляющее большинство (66%) опрошенных так и не получили никаких компенсаций.

Чаще всего за свой счет петербуржцы приобретали канцелярские принадлежности (52%) и мелкую электронику (31%). К мелкой электронике относятся мыши, клавиатура, наушники, пояснили опрошенные, пишет hh.ru.

Примерно 26% покупали себе средства индивидуальной защиты, а 24% — мыло и туалетную бумагу. Еще 19% заявили, что покупали даже мелкую бытовую технику по типу чайников и обогревателей.