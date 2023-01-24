Продовольственные ретейлеры устроили гонки по открытию магазинов в Петербурге

В начале прошлого года многие игроки, как и все остальные взяли паузу на то, что посмотреть то, как будут развиваться события. Дальше началась настоящая гонка между сетями шаговой доступности, супермаркетами и объектами большего формата. Об этом сообщает Компания «KNRU».

Эта конкуренция довела до того, что некоторые сети стали арендовать странные помещения в паркингах жилых домов. Помимо этого, возникло много мест, где крупные торговые сети начали сильно конкурировать.

Если говорить про условия, то они сейчас у сетей почти одинаковые: процент с товарооборота – от 4 до 7% и фиксированная ставка. Разночтения условия происходят в зависимости от востребованности объекта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уходит интерес к квартирам по договору цессии (переуступке). К таким выводам пришли эксперты агентства недвижимости Ольги Эбель.

Так, по итогам декабря 2022 года спрос на покупку квартир по переуступке в Санкт-Петербурге снизился на 30,61%, если сравнивать с ноябрем прошлого года. В рамках помесячной динамики количество запросов на покупку объектов по договору цессии снижается четыре месяца подряд, начиная с сентября 2022 года.