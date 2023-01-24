Уже в мае для посетителей может открыться усадебный дом в парке Монрепо

В парке Монрепо уже не первый день проводятся реставрационные работы усадебного дома. Спустя пять лет активной работы здание выглядит практически так же, как при литераторе Людвиге Николаи, который был одним из его владельцев.

Здание почти 30 лет находилось в аварийном состоянии, перед тем как здесь начались работы по восстановлению. На этот срок его законсервировали после пожара. Состояние дома было настолько плачевным, что его пришлось буквально разбирать, чтобы восстановить уцелевшую древесину, говорит телеканал «Санкт-Петербург«.

Уточним, что основной этап работ уже завершился. Сейчас посетители парка могут посмотреть на усадьбу только снаружи. Все работы полностью должны завершиться к маю.