В Петербурге начал работать контакт-центр по новым правилам компенсации по квартплате

В Санкт-Петербурге был запущен единый контакт-центр по новым правилам расчета и начисления компенсации по квартплате. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Запуск контактного центра анонсировал в прямом эфире Центра управления регионом председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

«Петербургские льготники могут получить консультацию по новым правилам расчета и начисления компенсации за жилищно-коммунальные услуги», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

Новый сервис предоставляет горожанам ответы на вопросы про расчет и начисление компенсации.

По словам председателя Комитета по социальной политике Елены Фидриковой, расчет и начисление компенсации по новым правилам будет производиться автоматически для всех граждан, которые уже получали выплаты по ЖКУ до 31 декабря 2022 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге компенсации по кварплате начали выдавать по новым правилам.