Кинологи рассказали, какие собаки не пахнут

Владельцы собак осведомлены о том, что их питомцы могут иметь специфический запах. О том, какие питомцы в меньшей степени этому подвержены, Gazeta.spb рассказали в Российской кинологической федерации.

«Действительно, есть такие собаки, чьи кожные железы выделяют большего пахучего секрета, из-за этого кажется, что одни породы пахнут сильнее других. Для тех, кто переживает, что собака будет сильно пахнуть, стоит приглянуться к представителям декоративных пород с нелиняющей шерстью», – объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, добавив, что сильный неприятный запах – сам по себе повод обратиться к специалисту и проверить здоровье любимца.

К списку собак, запах которых в наименьшей степени будет беспокоить окружающих, относят йоркширских терьеров, ши-тцу, китайскую хохлатую, папильон и бишон фризе.

При этом в организации отметили, что вне зависимости от породы собаки совершенно необходимо тщательно подходить к вопросам гигиены и профилактики. Чем гуще и длиннее шерсть, тем больше усилий придется приложить, но это действительно поможет вам избавиться от неприятного запаха.

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