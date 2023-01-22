Кинологи рассказали, умеют ли собаки дружить

«Собака – друг человека», – фраза известная большинству людей. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос Gazeta.spb дали эксперты Российской кинологической федерации.

«[…] Для питомца владелец становится главным объектом, собака ориентируется на него, человек становится своего рода наставником для животного. Перекладывая человеческие чувства на животных, мы называем такие отношения дружбой», – прокомментировал руководитель организации Владимир Голубев.

Объяснить потребность собак в «дружбе» можно тем, что они являются социальными существами и стайными животными. Объединение в группы было необходимо им для выживания. Современные собаки сохранили свои инстинкты, но перестроили их, сделав ключевым объектом для взаимодействия человека.

«Связи между хозяином и собакой устанавливаются за счет тесного контакта, игр, ласки, совместной работы, кормления […] У собак, как и у людей, вырабатывается привязанность к другому живому существу», – уточнили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как избежать переохлаждения собаки на прогулке.