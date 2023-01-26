Миронов: избавить от коллекторов нужно всю Россию

Предлагая запретить коллекторскую деятельность в новых регионах России, правительство признает ущерб, наносимый гражданам в ходе нее. От коллекторов необходимо освободить всех граждан, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Следует отметить, что некоторое время назад появились данные о предложении Министерства юстиции запретить коллекторство на присоединенных территориях до 2026 года. Инициативу поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности.

«Этой инициативой Правительство фактически признает, что коллекторы “кошмарят” граждан. И от этого кошмара давно пора избавить население всей России», – говорится в сообщении ЕРЗП.

Также представители фракции настаивают на запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО). По словам Сергея Миронова, только 20% из них работают легально.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о ловушке, скрывающейся в кредитках.

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