Огонь подросткам не игрушка: в Петербурге ограничат продажу зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, Антон Соловьев и Валерий Гарнец предложили запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и других товаров со сжиженным углеводородным газом. В их числе – газовые баллончики.

По мнению инициаторов запрета, такая мера позволит обезопасить детей и защитит их от токсикомании. По словам Дениса Четырбока, комиссия Законодательного собрания по социальной политике уже одобрила данную меру. Ее же поддержал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Идея авторов заключается в введении требований к продавцам спрашивать у покупателей паспорт, сообщает РИА Новости. Нарушителей, относящихся к физическим лицам, оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит от 30 до 50 тысяч. Юридические лица могут заплатить и все 300 тысяч.

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