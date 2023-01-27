От коронавируса скончались 10 жителей Петербурга

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 26 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 721 случай заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 106 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 504 человека. Умерли от заболевания 10 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 842 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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