Судоходство или дружба? Есть ли перспективы у переименования Финского залива

Который день в сети обсуждается тема переименования Финского залива в Невский. С таким предложением выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Однако по мнению краеведа Алексея Ерофеева, к этим словам губернатора не стоит относиться всерьез.

«Что касается Невского залива — я воспринимаю это исключительно как шутку губернатора. Было, например, предложение сделать Финский залив Котлиным озером, но серьезно воспринимать это нельзя. Финский залив везде зафиксирован как Финский, пусть таким и остается. Что бы ни происходило, дружба между людьми, народами не проходит. Нас объединяют культура, топонимика», — сказал Ерофеев.

Напомним, что заявление о переименовании — это реакция на слова МИД Эстонии о возможности создания «прилежащей зоны» в Финском заливе. Это расширит контроль еще на 24 морских мили (44 километра) от исходной линии территориальных вод.

Посол Российской Федерации в Таллине Владимир Липаев же считает, что так Эстония просто пытается придать себе значимость.