Посол РФ: Эстония не может закрыть Финский залив, это попытка придать значимости самой себе

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о возможности создания «прилежащей зоны» в Финском заливе, что расширит контроль еще на 24 морских мили (44 километра) от исходной линии территориальных вод. При этом данная мера не даст Эстонии возможность ограничить судоходство, заявил посол Российской Федерации в Таллине Владимир Липаев.

«Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам. Но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободное судоходство в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным», – объяснил он.

По словам посла, единственное, к чему может привести создание прилегающей зоны – это ужесточение контроля за проходящими по ней судами. При этом необходимо помнить, что для инспекции должен быть повод. Например, подозрение в нарушении законодательства страны, которой зона принадлежит.

Раздувание данной темы эстонскими СМИ, пишет ТАСС, ссылаясь на слова Липаева, является попыткой Таллина придать себе значимости в глазах мировой общественности.

На заявления министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о возможном ограничении передвижения российских судов через Финский залив уже отреагировали в Кремле:

«Есть все-таки международное морское право, и нужно исходить из этого. Свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. Мы исходим из того, что так и будет дальше», – цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам Владимира Липаева, западные страны планируют поставить Эстонии самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург.