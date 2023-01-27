Следком закончил расследование дела экс-директора соцучреждения для ветеранов в Петербурге

Федеральный следком завершил расследование в отношении экс-директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного социального учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1» Максима Щербакова и генерального директора ООО «РоссРента» Александра Базымянского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Щербакова обвиняют в получении 25 взяток, Базымянского – в их даче. По данным следствия, Щербаков систематически получал взятки от Базымянского за размещение в доме ветеранов престарелых граждан – ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и жителей блокадного Ленинграда.

Общая сумма взяток превысила 19 миллионов рублей. В дальнейшем Базымянский мошенническим путем похищал имущество этих граждан. Он уверял их, что для размещения в доме ветеранов необходимо отдать свою квартиру государству.

На имущество обвиняемых наложен арест в сумме свыше 36 миллионов рублей. Дело направили в суд.