В России выявлено свыше 7 тысяч заражений коронавирусом

По данным на 27 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 939 человек. Это на 3,5% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 4 876 человек. Однако это на 7,5% меньше, чем 26 января. За минувшие сутки выявлено 7 164 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 41 летальный исход.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 26 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 721 случай заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».