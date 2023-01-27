С любовью, жизнь: в чем плюсы смотреть на мир с оптимизмом

Сегодня, 27 января, в мире отмечают весьма необычный праздник — День жизнелюба. Праздник для тех и про тех, кто смотрит на жизнь с оптимизмом, вдохновляется и вдохновляет, берет от жизни максимум. Рассказываем, в чем плюсы быть оптимистом.

Например, американский психолог Луиза Хей пришла к выводу, что ментальные расстройства — основная причина физических патологий. Большая часть болезней у человека носит психосоматический характер. Например, Пессимисты, по ее данным, часто болеют вирусными инфекциями и воспалениями легких, у них наблюдаются гастриты, катаракта, анемия, тромбозы, пародонтит, бурсит пальцев стоп.

Более того, по данным ученых, оптимисты на 29% реже страдают от болезней сердца после 60 лет, чем пессимисты, и живут на 25% дольше, чем их антиподы.

Если говорить не о здоровье, то жизнелюбы пользуются куда большим уважением, чем пессимисты. Поверьте, вечно ноющие и страдающие зануды вызовут у окружающих в лучшем случае неприязнь, в худшем — раздражение.

Банально, но факт: оптимисты даже внешне выглядят куда приятнее. Во-первых, у вечно загруженных и расстроенных пессимистов часто не находится сил и настроения, чтобы заняться собой. Кроме этого, немалую роль играют эмоции. У пессимистов из-за их эмоций появится разве что хмурая морщина на переносице. Потухший взгляд, скорбно опущенные уголки губ, межбровные морщины, носогубные складки. А вот у оптимистов — «гусиные лапки» возле глаз из-за смеха. Эти морщинки часто называют «лучиками счастья».

Пожалуй, быть оптимистов куда полезнее как для физического, так и для ментального здоровья. Улыбайтесь и будьте счастливы!