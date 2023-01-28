Докатился: кемеровчанин угнал каршеринговый автомобиль в Петербурге и разбил его

Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего уроженца Кемеровской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, еще летом 2022 года кемеровчанин без водительских прав решил угнать каршеринговый автомобиль.

Правда, на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Связи угонщик не смог справиться с управлением автомобиля и влетел в препятствие. При этом повреждения у автомобиля оказались очень серьезными — восстановлению он не подлежит.

Ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Теперь уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Зеленогорский районный суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции устанавливают детали ДТП в Приморском районе в котором пострадало пять женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось 27 января на проспекте Уточкина. Водительница автомобиля «Рено Сандеро» не справилась с управлением и наехала на пятерых пешеходов, находящихся на тротуаре.